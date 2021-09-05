Джокович: «Хочу, чтобы меня запомнили человеком, который оставлял на корте всю душу»

Новак Джокович / фото - tennishead.net

Первая ракетка мира Новак Джокович ответил на вопрос, чем хотел бы запомниться, кроме своих нынешних и будущих рекордов.

Себе цитирует usopen.org:

Я бы хотел, чтобы люди, особенно мои коллеги-теннисисты, и мужчины, и женщины, запомнили человеком, который оставлял на корте всю душу и вдохновлял игроков становиться лучше, совершенствоваться и больше верить в себя.

Я очень люблю детей и интересуюсь дошкольным образованием. Мой фонд занимается этим последние 15 лет. Конечно, так я бы хотел запомниться.

Еще человеком, который исповедует истинные ценности: умение уважать и быть благодарным, ценить момент, ценить, что я занимаюсь спортом, который очень люблю и в котором очень успешен. Наверное, немногие могут сказать, что они лучшие в мире в любимом деле.

Я стараюсь ничего не принимать как должное. Иногда трудно притормозить и посмотреть с другой точки зрения, когда ты, так сказать, в игре. Ты в туре, постоянно путешествуешь: какой следующий вызов, какой следующий турнир нужно выиграть, какой следующей цели достичь.

Иногда мне очень трудно осмыслить картину в целом, когда речь о теннисе, потому что я сейчас так вовлечен в игру и еще столько хочу достичь на корте.

В целом мне бы хотелось оставить наследие, прежде всего, хорошего, порядочного человека, которого уважают как личность, и уже потом теннисиста. Для меня эти вещи важнее результатов.

Невозможно нравиться всем. У каждого свои предпочтения. Но я не знаю, о чем именно шла речь в вопросе: о жизни на корте, за его пределами или о том и другом. Но, да, вот мое мнение».