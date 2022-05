Джокович – об Алькарасе: «Мы отвыкли от тинейджеров, играющих на таком высоком уровне»

Новак Джокович / фото - tennishead.net

Первая ракетка мира Новак Джокович похвалил девятого номера мирового рейтинга Карлоса Алькараса, с которым сыграет в полуфинале турнира серии Masters в Мадриде (Испания).

#Djokovic: Nowadays we are not used to seeing somebody who is a teenager and already getting to top-10 and playing on such a high level. His [#Alcaraz] growth, his improvement, and his journey particularly the last six months has been amazing. #ATP #MMOpen



