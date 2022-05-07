Джокович – об Алькарасе: «Мы отвыкли от тинейджеров, играющих на таком высоком уровне»
Первая ракетка мира Новак Джокович похвалил девятого номера мирового рейтинга Карлоса Алькараса, с которым сыграет в полуфинале турнира серии Masters в Мадриде (Испания).
«Очевидно, что он особенный игрок. Он побил много рекордов, стал самым молодым в топ-10 за последние несколько десятилетий.
До этого у нас были выдающиеся чемпионы, как Майкл Чанг, который выиграл Grand Slam в 16, и так далее. Но сейчас мы отвыкли от тинейджеров в топ-10, играющих на таком высоком уровне. Его рост и прогресс в последние полгода – это потрясающе.
За пределами корта он отличный парень. В Мадриде мы с ним потренировались, провели время за пределами корта. И должен сказать, что он со всех сторон – на корте и за его пределами – отличный парень.
Мне очень нравится смотреть его игру – как и многим другим в туре. Он очень полезен для тура. Здорово, что есть молодой игрок, который так хорошо выступает и становится глотком свежего воздуха для теннисного мира.
А еще он отличный парень, очень скромный и с правильными ценностями. Идеальный набор».
#Djokovic: Nowadays we are not used to seeing somebody who is a teenager and already getting to top-10 and playing on such a high level. His [#Alcaraz] growth, his improvement, and his journey particularly the last six months has been amazing. #ATP #MMOpen— Ukrainian Tennis ENG (@ukrtennis_eng) May 6, 2022
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Карлос Алькарас оценил свои шансы в матче с Новаком Джоковичем.
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