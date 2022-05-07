Джокович – об Алькарасе: «Мы отвыкли от тинейджеров, играющих на таком высоком уровне»

Новак Джокович / фото - tennishead.net

Первая ракетка мира Новак Джокович похвалил девятого номера мирового рейтинга Карлоса Алькараса, с которым сыграет в полуфинале турнира серии Masters в Мадриде (Испания).

До этого у нас были выдающиеся чемпионы, как Майкл Чанг, который выиграл Grand Slam в 16, и так далее. Но сейчас мы отвыкли от тинейджеров в топ-10, играющих на таком высоком уровне. Его рост и прогресс в последние полгода – это потрясающе.

За пределами корта он отличный парень. В Мадриде мы с ним потренировались, провели время за пределами корта. И должен сказать, что он со всех сторон – на корте и за его пределами – отличный парень.

Мне очень нравится смотреть его игру – как и многим другим в туре. Он очень полезен для тура. Здорово, что есть молодой игрок, который так хорошо выступает и становится глотком свежего воздуха для теннисного мира.

А еще он отличный парень, очень скромный и с правильными ценностями. Идеальный набор».