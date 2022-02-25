Джокович потерял статус первой ракетки ATP, уступив игроку из-за пределов топ-100

Веселы неожиданно выбил Новака из турнира в Дубае

Фото: пресс-служба турнира

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович потерпел поражение в четвертьфинальном матче турнира серии ATP500 в Дубае от Иржи Веселы (ATP, 123) 4:6, 6:7 (4).

За почти два часа на корте Ноле 9 раз подал навылет, допустил 4 «двойных» и реализовал 2 брейк-поинта из пяти. Чех сделал 9 эйсов, трижды ошибся при подаче и выиграл 3 гейма на подаче соперника. Отметим, что это был второй состоявшийся матч теннисистов – Новак на корте пока не побеждал Веселы, а лишь единожды прошел Иржи из-за неявки на US Open в 2016-м.

В полуфинале турнира Веселы сыграет с Денисом Шаповаловым.

Для Джоковича дебютный турнир в 2022-м году закончился не лучшим образом. На следующей неделе серб уступит статус первой ракетки рейтинг-листа ATP Даниилу Медведеву.