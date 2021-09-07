Джокович: «Потребовалось какое-то время, чтобы адаптироваться к манере Бруксби»
Лучший теннисист мира по версии АТР Новак Джокович поделился мнением о матче 1/8 финала US Open против Дженсона Брукси. Серб отметил поддержку американца трибунами, а также разнообразную игру соперника. Приводит слова Джоковича пресс-служба турнира.
«Матч получился отличный. Нам обоим удалось показать качественный теннис. Старт поединка остался за Дженсоном. Раньше мне не доводилось видеть его игру, так что потребовалось какое-то время, чтобы адаптироваться к его манере.
Бруксби – молодой парень, который обладает большим талантом. Он действует разнообразно. Очевидно, что поддержка публики была на его стороне. Первую партию он провёл идеально. В дальнейшем я сумел перехватить инициативу, однако розыгрыши оставались затяжными.
К счастью, у меня получилось наладить подачу и начать зарабатывать лёгкие очки. Также я стал совершать меньше ошибок и в итоге смог довести встречу до победы. Очень этому рад».
Отметим, что олимпийский чемпион Александр Зверев также преодолел 4-й круг ТБШ в США.
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