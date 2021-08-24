Джокович начал подготовку к US Open
Джокович провел первую тренировку на центральном корте US Open
Открытый чемпионат США по теннису стартует 30 августа
09:55
Новак Джокович / фото - tennishead.net
Первая ракетка мира Новак Джокович провел первую тренировку на кортах US Open, который стартует 30 августа.
The greatest player in the world the greatest court in the world@DjokerNole | #USOpen pic.twitter.com/vO7bSnbixR— US Open Tennis (@usopen) August 23, 2021
Серб прибыл в Нью-Йорк накануне, но тренировался на крытых кортах. В понедельник он занимался на центральном корте имени Артура Эша.
На US Open Джокович, выигравший Australian Open, Roland Garros и Wimbledon, может собрать календарный Большой шлем.
Букмекеры высоко оценивают вероятность победы Новака Джоковича на US Open.