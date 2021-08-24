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Джокович провел первую тренировку на центральном корте US Open

Открытый чемпионат США по теннису стартует 30 августа
Теннис Grand Slam
09:55
Джокович провел первую тренировку на центральном корте US Open
Новак Джокович / фото - tennishead.net

Первая ракетка мира Новак Джокович провел первую тренировку на кортах US Open, который стартует 30 августа.

Серб прибыл в Нью-Йорк накануне, но тренировался на крытых кортах. В понедельник он занимался на центральном корте имени Артура Эша.

На US Open Джокович, выигравший Australian Open, Roland Garros и Wimbledon, может собрать календарный Большой шлем.

Букмекеры высоко оценивают вероятность победы Новака Джоковича на US Open.

Рене Тер Велде
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Новак Джокович US Open

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