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Джокович: «У Берреттини самая мощная комбинация подачи и форхенда после Дель Потро»

Легендарный серб – о предстоящем четвертьфинале US Open


Теннис Grand Slam
21:00
Джокович: «У Берреттини самая мощная комбинация подачи и форхенда после Дель Потро»
Новак Джокович / Фото - latimes
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, поделился ожиданиями от четвертьфинального матча с итальянцем Маттео Берреттини на US Open.

Цитирует Джоковича пресс-служба US Open.

«Он просто молот тенниса. Мне кажется, у него самая мощная комбинация подачи и форхенда после Дель Потро. У него смертельно опасный первый удар после подачи. Он давно закрепился в статусе Топ-теннисиста. Кажется, пару лет назад Маттео играл в полуфинале в Нью-Йорке, а в этом сезоне – в финале Wimbledon, где мы провели сложных четырехсетовый матч. Если у него будет все в порядке с подачей, то мне будет нелегко, потому что это его главное оружие. Он опасен на любом покрытии. На Roland Garrod и Уимблдоне мы провели очень упорные поединки. Мы встретимся уже на третьем "Шлеме» подряд. Надеюсь, результат будет тот же, что и на предыдущих двух».


Напомним, в 1/8 финала Джокович обыграл американца Дженсона Брукси (ATP 99) со счетом 1:6, 6:3, 6:2, 6:2.
Владимир Кириченко
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Теги

Новак Джокович Маттео Берреттини US Open

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