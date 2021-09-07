Джокович вышел в четвертьфинал US Open

Сербу потребовалось четыре сета в матче с Брукси





Новак Джокович / Фото: Twitter.com/usopen

В четвертом круге US Open первая ракетка мира Новак Джокович обыграл американца Дженсона Брукси (ATP 99) со счетом 1:6, 6:3, 6:2, 6:2.



Матч продлился почти ти часа, в течение которых Джокович подал девять эйсов против четырех у соперника. При этом, оба допустили лишь по одной двойной ошибке.

Также Новак реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов против 3 из 11 у Брукси.

В четвертьфинале US Open Джокович сыграет с итальянцем Маттео Берреттини (ATP 8).

Напомним, в третьем круге Джокович обыграл Кея Нишикори.