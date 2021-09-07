Зверев в трех сетах обыграл итальянского вундеркинда и вышел в четвертьфинал US Open
Джокович вышел в четвертьфинал US Open
Сербу потребовалось четыре сета в матче с Брукси
07:28
Новак Джокович / Фото: Twitter.com/usopen
В четвертом круге US Open первая ракетка мира Новак Джокович обыграл американца Дженсона Брукси (ATP 99) со счетом 1:6, 6:3, 6:2, 6:2.
Матч продлился почти ти часа, в течение которых Джокович подал девять эйсов против четырех у соперника. При этом, оба допустили лишь по одной двойной ошибке.
Также Новак реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов против 3 из 11 у Брукси.
В четвертьфинале US Open Джокович сыграет с итальянцем Маттео Берреттини (ATP 8).
Напомним, в третьем круге Джокович обыграл Кея Нишикори.