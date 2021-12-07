Джокович заявился на ATP Cup

Для участия в турнире не требуется полная вакцинация

Новак Джокович / фото - tennishead.net

Первая ракетка мира Новак Джокович заявился на ATP Cup, который начнется 1 января.

На сиднейском ATP Cup не требуется полная вакцинация в отличие от Australian Open, который пройдет в Мельбурне.

Если Джокович все-таки не привит, правительство штата Новый Южный Уэльс, где находится Сидней, должно подать заявку на исключение, а сербу придется пройти 14-дневный карантин по прибытии.

Новак Джокович высказался об участии в Australian Open.