Джокович: «Чтобы выиграть Кубок Дэвиса, нужна пара, иначе будет очень сложно»
Джокович заявился на ATP Cup
Для участия в турнире не требуется полная вакцинация
Новак Джокович / фото - tennishead.net
Первая ракетка мира Новак Джокович заявился на ATP Cup, который начнется 1 января.
На сиднейском ATP Cup не требуется полная вакцинация в отличие от Australian Open, который пройдет в Мельбурне.
Если Джокович все-таки не привит, правительство штата Новый Южный Уэльс, где находится Сидней, должно подать заявку на исключение, а сербу придется пройти 14-дневный карантин по прибытии.
Новак Джокович высказался об участии в Australian Open.
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