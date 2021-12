Экс-первая ракетка мира символически разыграла мяч перед матчем мадридского «Реала»

Габриэль Мугуруса / фото - WTA Tennis

Вчера, 1-го декабря, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялся перенесенный матч 9-го тура Испанской Примеры между «Реалом» и «Атлетиком» Бильбао.

Игру посетила экс-первая ракетка мира и двукратная чемпионка турниров Большого Шлема Гарбинье Мугуруса.

Испанская теннисистка нанесла символический удар по мячу перед старом игры.

Our very champion @GarbiMuguruza, winner of the #WTAFinals, has been in charge of carrying out the honor kick before the start of #RealMadridAthletic pic.twitter.com/BfSqKCh7bA