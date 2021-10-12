Доминик Тим больше не сыграет в 2021 году
Фанаты уже заждались. Тим назвал сроки своего возвращения на корт
Сейчас топовый австриец ждет одобрения вакцины от COVID-19
Доминик Тим / Фото - redbull.comТриумфатор US Open-2020, австрийский теннисист Доминик Тим сообщил, когда ждать его возвращение на корт. Топовый теннисист заявил, что намерен сыграть на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ), который состоится в середине декабря.
Цитирует Тима Der Standard.
«В течение десяти или двенадцати лет я работал на полную. Было ясно, что в какой-то момент у организма появятся признаки износа. Моя следующая большая цель – турнир в Париже. А сейчас я жду одобрения вакцины Novavax. Врач сказал, что это хорошая вакцина».
Напомним, в конце июня этого года Тим не смог продолжить борьбу в матче второго круга на турнире ATP-250 на Мальорке (Испания). Тим встречался с французом Адрианом Маннарино.
Доминик повредил запястье и решил сняться с турнира. С тех пор австриец восстанавливается от травмы.
Ранее сообщалось, что Тим больше не выйдет на корт в 2021 году.
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