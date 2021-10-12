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Фанаты уже заждались. Тим назвал сроки своего возвращения на корт

Сейчас топовый австриец ждет одобрения вакцины от COVID-19
Теннис ATP
12 октября 21:47
Фанаты уже заждались. Тим назвал сроки своего возвращения на корт
Доминик Тим / Фото - redbull.com
Триумфатор US Open-2020, австрийский теннисист Доминик Тим сообщил, когда ждать его возвращение на корт. Топовый теннисист заявил, что намерен сыграть на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ), который состоится в середине декабря. 

Цитирует Тима Der Standard.

«В течение десяти или двенадцати лет я работал на полную. Было ясно, что в какой-то момент у организма появятся признаки износа. Моя следующая большая цель – турнир в Париже. А сейчас я жду одобрения вакцины Novavax. Врач сказал, что это хорошая вакцина».


Напомним, в конце июня этого года Тим не смог продолжить борьбу в матче второго круга на турнире ATP-250 на Мальорке (Испания). Тим встречался с французом Адрианом Маннарино.

Доминик повредил запястье и решил сняться с турнира. С тех пор австриец восстанавливается от травмы.

Ранее сообщалось, что Тим больше не выйдет на корт в 2021 году.

Владимир Кириченко
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