Федерер: «Я хочу, надеюсь и мечтаю об участии в Играх-2020»
Федерер не без труда переиграл Чилича и вышел в третий раунд Roland Garros
Легендарный швейцарец набирает ход на турнире во Франции
20:19
Роджер Федерер / Фото - eurosportЛегендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер, ныне занимающий 8-ю строчку рейтинга АТР, во втором раунде Roland Garros не без проблем переиграл хорвата Марина Чилича со счетом 6:2, 2:6, 7:6(4), 6:2.
За 2 часа 35 минут матча Федерер оформил 16 эйсов и пять брейков, ошибившись при подаче один раз. В свою очередь, 47-я ракетка мира Чилич 12 раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, допустив шесть двойных ошибок.
После этой победы Федерера счет в личных встречах теннисистов стал 10:1 в пользу швейцарца.
В третьем круге турнира во Франции Федерер сыграет с немцем Домиником Кепфером.
Ранее итальянец Маттео Берреттини во втором раунде Roland Garros без проблем переиграл аргентинца Федерико Корию.
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