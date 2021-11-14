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Федерер: «Не боюсь жизни после карьеры»

20-кратный победитель мэйджоров пока не готов уйти из тенниса
Теннис ATP
15:16
Федерер: «Не боюсь жизни после карьеры»
Фото: Eurosport

20-кратный победитель турниров серии Большого шлема Роджер Федерер признался, что пока не собирается завершать карьеру. Слова 40-летнего швейцарца приводит BLICK:

«Я не боюсь жизни после карьеры. Переход будет плавным. Нам с Миркой невероятно хорошо удается поддерживать баланс между теннисом, семьей и друзьями. Этим я горжусь больше всего. Потому что, в конце концов, что еще может быть важнее в жизни?»

Напомним, в этом сезоне Федерер сыграл только на турнирах в Дохе, Женеве и Галле, а также выступил на Roland Garros и Wimbledon. По итогам года швейцарец впервые с 2017 года покинул топ-10 рейтинга.

Сергей Остапенко
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