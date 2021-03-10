Федерер обыграл Эванса в своем первом матче за год на турнире в Дохе

Роджер Федерер / фото - tennishead.net

Швейцарский теннисист Роджер Федерер во втором круге турнира Qatar ExxonMobil Open одержал победу над британцем Дэном Эвансом со счетом 7:6(8), 3:6, 7:5.

Don't call it a comeback, been here for years @rogerfederer wins his first match back on Tour since January 2020, beating Evans 7-6 3-6 7-5 in Doha! pic.twitter.com/AK36kcwpL3 — Tennis TV (@TennisTV) March 10, 2021

Теннисисты провели на корте почти 2,5 часа. Оба игрока реализовали по одному брейкпоинту из четырех. В решающем сете Эванс не воспользовался двумя брейкпоинтами в седьмом гейме, затем отыграл один матчбол в десятом, но в следующем гейме на подаче британца Федерер оформил брейк, а с ним и путевку в четвертьфинал.

Для 39-летнего швейцарца это был первый поединок в Туре с Открытого чемпионата Австралии-2020. В четвертьфинале Роджер Федерер сыграет против грузина Николоза Басилашвили. Соперники ранее встречались на корте только один раз – в 2016 году на австралийском Шлеме, где выиграл Федерер.

Роджер Федерер прокомментировал скандалы, в которые за последний год попал Джокович.