Федерер обыграл Эванса в своем первом матче за год на турнире в Дохе

Швейцарский теннисист Роджер Федерер во втором круге турнира Qatar ExxonMobil Open одержал победу над британцем Дэном Эвансом со счетом 7:6(8), 3:6, 7:5.

Don't call it a comeback, been here for years @rogerfederer wins his first match back on Tour since January 2020, beating Evans 7-6 3-6 7-5 in Doha! pic.twitter.com/AK36kcwpL3