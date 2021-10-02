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Федерер высказался о травле теннисистов в социальных сетях

Швейцарец беспокоится о психологическом здоровье молодых игроков
Теннис ATP
2 октября 15:05
Федерер высказался о травле теннисистов в социальных сетях
Фото: twitter.com/rogerfederer

20-кратный победитель турниров серии Большого шлема Роджер Федерер поделился мнением о травле, которой подвергаются теннисисты в социальных сетях. Слова швейцара приводит Tennis World:

«В течение первых десяти лет моей карьеры не было социальных сетей, а затем их появилось огромное количество. Трудно представить, каким образом я бы реагировал на комментарии в начале карьеры. Сейчас всегда можно встретить негативные высказывания, и именно на них ты и концентрируешься.

Обидно видеть молодых спортсменов, которые сталкиваются с проблемами. Им нужно помогать. Мы все люди, у всех нас есть чувства, которые приходится прятать, чтобы тебя не задели».


«Сломаю тебе ногу». На американскую теннисисту обрушился дикий хейт после поражения на US Open.

Сергей Остапенко
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