Федерер высказался о травле теннисистов в социальных сетях

Фото: twitter.com/rogerfederer

20-кратный победитель турниров серии Большого шлема Роджер Федерер поделился мнением о травле, которой подвергаются теннисисты в социальных сетях. Слова швейцара приводит Tennis World:

Обидно видеть молодых спортсменов, которые сталкиваются с проблемами. Им нужно помогать. Мы все люди, у всех нас есть чувства, которые приходится прятать, чтобы тебя не задели».