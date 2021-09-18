Филима: «Я доволен и матчем Свитолиной, и матчем Костюк»
Филима: «Приглашал Марченко на Kyiv Open. По поводу Сачко я не знаю»
Капитан сборной Украины – о проведении международного турнира в Киеве
Михаил Филима / Фото - tennisua.orgКапитан сборной Украины по теннису и директор Kyiv Open Михаил Филима рассказал о проведении накануне завершившегося международного турнира в Киеве.
Заявка с составом участников появилась за три недели до турнира. Из нее на соревнования не доехали 11 игроков, в том числе и Ботик ван Де Зандсхулп, который вышел в четвертьфинал US Open и физически не смог присутствовать в Киеве. С чем связана такая внушительная цифра отказов? Возможно, все дело в не самом лучшем месте в календаре?
«Не сказал бы, что эта неделя неудачная. Смотря, для кого и зачем мы делаем этот турнир. Для украинских теннисистов это хорошее время, у большего количества игроков появляется возможность попасть на турнир и заработать очки. Да, безусловно, сейчас идет хардовая серия и не все хотят переходить на грунт. Но мы также знаем, что есть грунтовики, которые стоят в топ-100 или 120, и ждут этих турниров».
Почему на Kyiv Open 2021, первом за 13 лет крупном турнире в Украине, мы недосчитались сразу нескольких украинцев в составе? Если по поводу Ильи Марченко все понятно — он не большой поклонник игры на грунте, то почему нет Виталия Сачко и Эрика Ваншельбойма?
«Я приглашал Илью на турнир, мне бы очень хотелось, чтобы он сыграл. В момент, когда я ему звонил, он говорит: «У меня на этой неделе турнир в пяти минутах ходьбы от дома. Но вместо этого я поехал играть траву». Поэтому тут причина очевидна. По поводу Виталия Сачко я не знаю. После турнира мы спишемся с ним или с его папой, я спрошу».
Напомним, триумфатором Kyiv Open 2021 стал Франко Агаменоне (№291 ATP). В финале 28-летний итальянец обыграл первого сеяного Себастьяна Баеса (АТР 155) – 7:5, 6:2.
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