Джокович не помог. Хорватия одолела Сербию и вышла в финал Кубка Дэвиса
ФТР повела в матче против Германии
Андрей Рублев не оставил шансов Доминику Кепферу
15:40
Фото: Getty Images
Сборная Федерации тенниса России вышла вперед в полуфинальном противостоянии Кубка Дэвиса против Германии.
Во встрече вторых номеров команд Андрей Рублев уверенно обыграл Доминика Кепфера – 6:4, 6:0. Матч продолжался 50 минут. За это время Рублев выполнил 9 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта. Его соперник сделал 2 эйса, столько же раз ошибся при вводе мяча в игру, а также не выиграл ни одного гейма на приеме.
Таким образом, счет в матче ФТР – Германия стал 1:0. Следующими на корт выйдут первые номера команд – Даниил Медведев (ФТР) и Ян-Леннард Штруфф (Германия).
Напомним, первым финалистом Кубка Дэвиса стала сборная Хорватии.
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