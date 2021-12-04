ФТР повела в матче против Германии

Андрей Рублев не оставил шансов Доминику Кепферу

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Сборная Федерации тенниса России вышла вперед в полуфинальном противостоянии Кубка Дэвиса против Германии.

Во встрече вторых номеров команд Андрей Рублев уверенно обыграл Доминика Кепфера – 6:4, 6:0. Матч продолжался 50 минут. За это время Рублев выполнил 9 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта. Его соперник сделал 2 эйса, столько же раз ошибся при вводе мяча в игру, а также не выиграл ни одного гейма на приеме.

Таким образом, счет в матче ФТР – Германия стал 1:0. Следующими на корт выйдут первые номера команд – Даниил Медведев (ФТР) и Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Напомним, первым финалистом Кубка Дэвиса стала сборная Хорватии.