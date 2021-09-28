Халеп: «Не знаю, почему все говорят о завершении моей карьеры. Я хочу играть дальше»
Известно имя нового тренера Симоны Халеп
С этим специалистом румынская теннисистка уже сотрудничала
Фото: Getty Images
Бывшая первая ракетка мира и победительница двух турниров серии Большого шлема Симона Халеп объявила имя нового тренера.
Им стал румынский специалист Адриан Марку, который уже сотрудничал с Халеп в 2013 году. Марку намерен помочь Симоне обрести прежнею форму. Его слова приводит Hotnews:
«Хочу, чтобы Симона обрела былую форму, выиграла как можно больше матчей и поднялась в мировой классификации».
Напомним, в последние несколько сезонов Халеп сотрудничала с Дарреном Кэхиллом, под руководством которого выиграла два мэйджора – Roland Garros-2018 и Wimbledon-2019.
Сейчас Халеп занимает 15-е место в одиночном рейтинге WTA.
Комментарии 0