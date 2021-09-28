Известно имя нового тренера Симоны Халеп

С этим специалистом румынская теннисистка уже сотрудничала

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Бывшая первая ракетка мира и победительница двух турниров серии Большого шлема Симона Халеп объявила имя нового тренера.

Им стал румынский специалист Адриан Марку, который уже сотрудничал с Халеп в 2013 году. Марку намерен помочь Симоне обрести прежнею форму. Его слова приводит Hotnews:

«Хочу, чтобы Симона обрела былую форму, выиграла как можно больше матчей и поднялась в мировой классификации».

Напомним, в последние несколько сезонов Халеп сотрудничала с Дарреном Кэхиллом, под руководством которого выиграла два мэйджора – Roland Garros-2018 и Wimbledon-2019.

Сейчас Халеп занимает 15-е место в одиночном рейтинге WTA.