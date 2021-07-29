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Известно когда и с кем Свитолина оспорит бронзу Олимпийских игр-2020

Элины проведет свой третий матч с Рыбакиной

Olympics Токио-2020
15:29
Известно когда и с кем Свитолина оспорит бронзу Олимпийских игр-2020
Элина Свитолина / Фото: j48tennis

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 6) 31 июля сыграет в бронзовом финале на олимпийском теннисном турнире в Токио.

Соперницей украинской теннисистки станет представительница Казахстана Елена Рыбакина (WTA 20).

Начало матча – не ранее 6.00 по Киеву.

Отметим, что в 2020-м году в Страсбурге украинка выиграла у Рыбакиной, но в 2021-м теннисистка из Казахстана взяла реванш.

Напомним, в полуфинале Свитолина проиграла чешке Маркете Вондрушовой.

Карен Агабекян
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Елена Рыбакина Элина Свитолина

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