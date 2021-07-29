Исторический матч для украинского тенниса. Полуфинал ОИ-2020 Свитолина проиграла Вондрушовой. Как это было
Известно когда и с кем Свитолина оспорит бронзу Олимпийских игр-2020
Элины проведет свой третий матч с Рыбакиной
15:29
Элина Свитолина / Фото: j48tennis
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 6) 31 июля сыграет в бронзовом финале на олимпийском теннисном турнире в Токио.
Соперницей украинской теннисистки станет представительница Казахстана Елена Рыбакина (WTA 20).
Начало матча – не ранее 6.00 по Киеву.
Отметим, что в 2020-м году в Страсбурге украинка выиграла у Рыбакиной, но в 2021-м теннисистка из Казахстана взяла реванш.
Напомним, в полуфинале Свитолина проиграла чешке Маркете Вондрушовой.
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