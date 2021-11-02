Калинина без особых трудностей победила на старте турнира во Франции

Украинки с победила в двух сетах с одинаковым счетом

Ангелина Калинина / Фото: j48tennis.net Третья ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA, 57) успешно стартовала на турнире серии ITF60 во Франции, в двух сетах обыграв Карман Тханди (WTA, 504) 6:3, 6:3.

За почти 1 час 21 минуту матча украинка сделала 1 эйс, дважды ошиблась при подаче и реализовала 5 брейк-поинтов из 11-и. Индианка шесть раз подала навылет, допустила 2 «двойных» и сделала 2 брейка. Ранее теннисистки друг с другом не играли. Во втором круге соревнований Калинина сыграет с россиянкой Эрикой Андреевой. Напомним, что Элина Свитолина получила звезду на «Площади звезд».

Олег Шумейко-младший