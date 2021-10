Калинина без шансов проиграла 14-й ракетке мира

Фото: пресс-служба турнира

59-я ракетка мира Ангелина Калинина завершила выступление на турнире серии WTA 250 в Клуж-Напоке. В четвертьфинале украинская теннисистка проиграла 14 номеру мирового рейтинга Аннет Контавейт – 3:6, 1:6.

Калинина сделала ранний брейк и повела 2:1 на старте матча. К сожалению, сразу после этого Контавейт, которая борется за попадание на Итоговый турнир, начала демонстрировать высочайший уровень игры, что позволило ей уверенно обыграть украинку.

Матч продолжался 1 час и 3 минуты. За это время Калинина выполнила 1 подачу навылет, допустила 3 двойные ошибки и выиграла 1 гейм на приеме. Ее соперница сделала 5 эйсов, 1 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 5 брейк-поинтов.

C новой недели Калинина поднимется на 57 место в рейтинге WTA – повторение лучшего результата в ее карьере.

Контавейт в следующем круге сыграет против Ребекки Петерсон, которая прошла другую украинку – Лесю Цуренко.

Таким образом, единственной украинкой на турнире в Клуж-Напоке остается Марта Костюк. Она в четвертьфинале встретится с Эммой Радукану.

