Калинина без шансов проиграла на турнире в Москве

Украинская теннисистка не сумела преодолеть барьер второго круга

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Украинская теннисистка Ангелина Калинина проиграла россиянке Катерине Александровой во втором круге турнира серии WTA 500 в Москве – 4:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час и 14 минут. За это время Калинина выполнила 3 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и выиграла 1 гейм на приеме. Ее соперница сделала 3 эйса, 5 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 5 брейк-поинтов.

В первом раунде соревнований в Москве Калинина обыграла одну из главных фавориток на титул.

Таким образом, выступление на Кубке Кремля продолжает только Леся Цуренко.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина сенсационно проиграла на турнире на Тенерифе.