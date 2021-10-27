Калинина: «Люблю играть в закрытых помещениях, корты выглядят великолепно»

Фото: пресс-служба турнира в Клуж-Напоке

Украинская теннисистка Ангелина Калинина после победы во втором круге турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке оценила свои выступления в текущем сезона:

Довольно хорошо все складывалось во всех направлениях, поэтому я очень рада, что могу соревноваться.

Какое покрытие я предпочитаю? Не могу сказать наверняка, но я точно не ожидала, что на грунте выиграю 14 матчей подряд. Для меня это было впервые. Не могу сравнить глину и хард, я бы сказала, что для меня они 50 на 50. Остается еще научиться играть на траве.

Условия на этом турнире идеальные. Что может быть лучше, чем игра в зале без солнца, ветра и других раздражителей. Думаю, такие условия комфортны для всех, но покрытие довольно быстрое.

Люблю играть в закрытых помещениях, корты выглядят великолепно».