Калинина: «Люблю играть в закрытых помещениях, корты выглядят великолепно»
Украинская теннисистка Ангелина Калинина после победы во втором круге турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке оценила свои выступления в текущем сезона:
«Этот год был очень хорошим для меня. Все стало намного стабильнее, чем в предыдущие годы. Очень рада, что оставалась здоровой и могла играть каждую неделю без травм и других неприятностей.
Довольно хорошо все складывалось во всех направлениях, поэтому я очень рада, что могу соревноваться.
Какое покрытие я предпочитаю? Не могу сказать наверняка, но я точно не ожидала, что на грунте выиграю 14 матчей подряд. Для меня это было впервые. Не могу сравнить глину и хард, я бы сказала, что для меня они 50 на 50. Остается еще научиться играть на траве.
Условия на этом турнире идеальные. Что может быть лучше, чем игра в зале без солнца, ветра и других раздражителей. Думаю, такие условия комфортны для всех, но покрытие довольно быстрое.
Люблю играть в закрытых помещениях, корты выглядят великолепно».
В этом году Калинина на турнирах WTA и ITF выиграла 39 матчей, уступив лишь в 13. 18 октября 24-летняя украинка забралась на рекордное для себя 57 место в одиночном рейтинге. Сейчас Калинина занимает 59 место.
Кроме этого, в 2021 году теннисистка уже заработала $381,560 призовых – почти половина от того, что было за всю предыдущую карьеру ($896,939).
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