Калинина пробилась во второй круг турнира в Линце

Украинке потребовалось два сета для победы





Ангелина Калинина / Фото: j48tennis

В первом круге челленджера в австрийском Линце украинка Ангелина Калинина выиграла у итальянки Мартины Тревизан со счетом 6:3, 6:4.



Матч длился 89 минут, в течение которых украинка подала три эйса против ни одного у соперницы. При этом, Ангелина допустила две двойные ошибки против одной у оппонентки.

Также Калинина реализовала семь из десяти брейк-пойнтов, против четырех из семи у противницы.

Напомним, ранее Калинина во Франции выиграла свой пятый турнир в сезоне.