Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Теннис (1 событие из 21) показать все
WTA 2021 (Linz, Austria)
Календарь Таблица
Пари-матч
21:00 Ангелина Калинина - Мартина Тревисан 2:0 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Калинина пробилась во второй круг турнира в Линце

Украинке потребовалось два сета для победы

Теннис WTA
8 ноября 23:20
Калинина пробилась во второй круг турнира в Линце
Ангелина Калинина / Фото: j48tennis

В первом круге челленджера в австрийском Линце украинка Ангелина Калинина выиграла у итальянки Мартины Тревизан со счетом 6:3, 6:4.

Матч длился 89 минут, в течение которых украинка подала три эйса против ни одного у соперницы. При этом, Ангелина допустила две двойные ошибки против одной у оппонентки.

Также Калинина реализовала семь из десяти брейк-пойнтов, против четырех из семи у противницы.

Напомним, ранее Калинина во Франции выиграла свой пятый турнир в сезоне.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ангелина Калинина

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Падение продолжается. Свитолина опустилась на 15-ю строчку рейтинга WTA
Падение продолжается. Свитолина опустилась на 15-ю строчку рейтинга WTA
Теннис WTA
8 ноября 10:18
Калинина во Франции выиграла пятый титул в сезоне
Калинина во Франции выиграла пятый титул в сезоне
Теннис WTA
7 ноября 15:49
Цуренко и Козлова примут участие в квалификации турнира WTA в Линце
Цуренко и Козлова примут участие в квалификации турнира WTA в Линце
Теннис WTA
6 ноября 11:42
Калинина расправилась с россиянкой на пути в четвертьфинал турнира в Нанте
Калинина расправилась с россиянкой на пути в четвертьфинал турнира в Нанте
Теннис WTA
5 ноября 07:31
Калинина без особых трудностей победила на старте турнира во Франции
Калинина без особых трудностей победила на старте турнира во Франции
Теннис WTA
2 ноября 16:48
Калинина и Снигур примут участие в турнире ITF во Франции
Калинина и Снигур примут участие в турнире ITF во Франции
Теннис WTA
1 ноября 13:26

Новости: Теннис

Калинина пробилась во второй круг турнира в Линце
Калинина пробилась во второй круг турнира в Линце
WTA
8 ноября 23:20
Свитолина отказалась быть заменой на итоговом турнире
Свитолина отказалась быть заменой на итоговом турнире
WTA
8 ноября 22:57
Ястремская: «Этот сезон эмоционально был похож на американские горки»
Ястремская: «Этот сезон эмоционально был похож на американские горки»
WTA
8 ноября 20:45
Козлова провалилась после крупной победы в стартовом сете и вылетела с турнира в Линце
Козлова провалилась после крупной победы в стартовом сете и вылетела с турнира в Линце
WTA
8 ноября 18:10
Марченко проиграл в первом круге турнира в Словакии
Марченко проиграл в первом круге турнира в Словакии
ATP
8 ноября 16:36
Украинец Кравченко разбил соперника в финале квалификации и вышел в основу Challenger
Украинец Кравченко разбил соперника в финале квалификации и вышел в основу Challenger
ATP
8 ноября 16:25
Цуренко сотворила сенсацию в Австрии, обыграв россиянку из топ-30
Цуренко сотворила сенсацию в Австрии, обыграв россиянку из топ-30
WTA
8 ноября 15:23
Стали известны имена запасных теннисистов на Итоговом турнире ATP
Стали известны имена запасных теннисистов на Итоговом турнире ATP
ATP
8 ноября 12:11
Не реванш, а возвращение. Джокович обыграл Медведева и в очередной раз доказал, что списывать его рано
Послесловие
Не реванш, а возвращение. Джокович обыграл Медведева и в очередной раз доказал, что списывать его рано
ATP
8 ноября 11:48
Все новости

Популярные новости

Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 18:48
4
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 15:50
5
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Тема дня
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 20:46
1
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Тема дня
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 22:10
1
Промоутер Ломаченко нашел ему большой бой, но сначала украинцу нужно пройти Комми
Промоутер Ломаченко нашел ему большой бой, но сначала украинцу нужно пройти Комми
Бокс Профессиональный бокс
6 ноября 20:11
2
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
6 ноября 14:43
7
Все новости