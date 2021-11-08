Калинина во Франции выиграла пятый титул в сезоне
Калинина пробилась во второй круг турнира в Линце
Украинке потребовалось два сета для победы
Ангелина Калинина / Фото: j48tennis
В первом круге челленджера в австрийском Линце украинка Ангелина Калинина выиграла у итальянки Мартины Тревизан со счетом 6:3, 6:4.
Матч длился 89 минут, в течение которых украинка подала три эйса против ни одного у соперницы. При этом, Ангелина допустила две двойные ошибки против одной у оппонентки.
Также Калинина реализовала семь из десяти брейк-пойнтов, против четырех из семи у противницы.
Напомним, ранее Калинина во Франции выиграла свой пятый турнир в сезоне.
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