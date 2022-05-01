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Калініна вперше в кар’єрі обіграла суперницю з топ-10, здолавши екс-першу ракетку світу Мугурусу

Українка здійснила сенсацію на турнірі WTA1000
Теннис WTA
15:26
Калініна вперше в кар’єрі обіграла суперницю з топ-10, здолавши екс-першу ракетку світу Мугурусу
Ангеліна Калініна / Фото - j48tennis.net

37-ма ракетка світу Ангеліна Калініна легко обіграла колишнього лідера жіночого тенісу, переможницю двох турнірів Grand Slam Гарбіньє Мугурусу.

Українка зустрічалася з іспанкою в другому колі турніру серії WTA1000 в Мадриді і перемогла господарку корів в двох сетах, в останньому, впродовж котрого Мугуруса брала медичну перерву, повісивши їй «баранку» – 6:3, 6:0.

Тенісистка з Нової Каховки закрила матч за 1 годину і 15 хвилин. Вона відзначилася 4 ейсами, допустила 4 подвійні помилки і реалізувала 4 брейк-поінти. В свою чергу, Мугуруса 1 разу подала навиліт, припустилася 1 «подвійної» і не взяла жодного гейму на прийомі.

Варто відзначитися, що Калініна вп’яте в своїй кар’єрі зійшлася з суперницею рівню топ-10 і здобула першу перемогу над такого опоненткою.

В третьому колі українка може зустрітися зі своєю співвітчизницею, оскільки зіграє з переможницею пари Марта КостюкЕмма Радукану.

Нагадаємо, Даяна Ястремська покинула турнір в столиці Іспанії, хоч мала впродовж нього матч-поінт.

 

Сергей Лукьяненко
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Теги

Ангелина Калинина Мадрид (WTA)

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