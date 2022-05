Калініна вперше в кар’єрі обіграла суперницю з топ-10, здолавши екс-першу ракетку світу Мугурусу

Ангеліна Калініна / Фото - j48tennis.net

37-ма ракетка світу Ангеліна Калініна легко обіграла колишнього лідера жіночого тенісу, переможницю двох турнірів Grand Slam Гарбіньє Мугурусу.

Українка зустрічалася з іспанкою в другому колі турніру серії WTA1000 в Мадриді і перемогла господарку корів в двох сетах, в останньому, впродовж котрого Мугуруса брала медичну перерву, повісивши їй «баранку» – 6:3, 6:0.

Continuing her rise



Ukraine's Anhelina Kalinina takes out No.7 seed Muguruza, 6-3, 6-0 to earn her st Top 10 win!#MMOPEN pic.twitter.com/53teWiv8SU