Капитан сборной Украины: «Все ребята понимают, что мы играем за всю страну»

Андрей Медведев / Фото: ФТУ

Капитан сборной Украины Андрей Медведев поделился мнением с ФТУ о предстоящих матчах Кубка Дэвиса с национальной командой Норвегии:



С другой стороны, второй игрок пока находится в стадии своего развития как профессионал. У него есть свои слабые места и мы надеемся ими воспользоваться. Понятно, что сложно рассчитывать на очко в играх против Каспера Рууда, но тем не менее мы играем в зале. На покрытии, которое подходит для всех наших игроков. Матчи проходят из трех сетов и в этом формате наши ребята могут сотворить сенсацию.

Естественно, мы очень рассчитываем на парные комбинации, и надеемся, что нам удастся показать хороший теннис. Я как-никогда доволен всеми ребятами, все находятся в хороших кондициях. Несмотря на конец года и тяжелый сезоне. И настрой у нас боевой.