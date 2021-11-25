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Капитан сборной Украины: «Все ребята понимают, что мы играем за всю страну»

Андрей Медведев – о противостоянии с Норвегий в Кубке Дэвиса
Теннис Кубок Дэвиса
25 ноября 19:25
Капитан сборной Украины: «Все ребята понимают, что мы играем за всю страну»
Андрей Медведев / Фото: ФТУ

Капитан сборной Украины Андрей Медведев поделился мнением с ФТУ о предстоящих матчах Кубка Дэвиса с национальной командой Норвегии:

Каждый матч для нас тяжелый, ответственный. Все ребята понимают, что мы играем за всю страну. Понимаем, что болельщики ждут от нас хорошего результата и игры. И желательно победы. В данном случае мы играем против сильной команды с ярко выраженным лидером, который является игроком элиты мирового тенниса.

С другой стороны, второй игрок пока находится в стадии своего развития как профессионал. У него есть свои слабые места и мы надеемся ими воспользоваться. Понятно, что сложно рассчитывать на очко в играх против Каспера Рууда, но тем не менее мы играем в зале. На покрытии, которое подходит для всех наших игроков. Матчи проходят из трех сетов и в этом формате наши ребята могут сотворить сенсацию.

Естественно, мы очень рассчитываем на парные комбинации, и надеемся, что нам удастся показать хороший теннис. Я как-никогда доволен всеми ребятами, все находятся в хороших кондициях. Несмотря на конец года и тяжелый сезоне. И настрой у нас боевой.

Результат жеребьевки.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Кубок Дэвиса Андрей Медведев сборная Украины (теннис)

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