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Карацев уверенно обыграл Чилича и выиграл турнир в Москве

Россиянин впервые в карьере войдет в топ-20 рейтинга
Теннис ATP
19:33
Карацев уверенно обыграл Чилича и выиграл турнир в Москве
Фото: АТР

Российский теннисист Аслан Карацев стал чемпионом турнира серии АТР 250 в Москве, обыграв в финале Марина Чилича – 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час и 18 минут. За это время Карацев выполнил 2 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и выиграл 3 гейма на приеме. Его соперник сделал 7 эйсов, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также не реализовал 1 брейк-поинт.

Карацев выиграл второй титул в карьере. С новой недели россиянин впервые войдет в топ-20 рейтинга, разместившись на 18-м месте.

Параллельно проходивший турнир такой же категории в Антверпене выиграл Янник Синнер.

Сергей Остапенко
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Теги

Аслан Карацев Марин Чилич

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