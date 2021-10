Карацев уверенно обыграл Чилича и выиграл турнир в Москве

Фото: АТР

Российский теннисист Аслан Карацев стал чемпионом турнира серии АТР 250 в Москве, обыграв в финале Марина Чилича – 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час и 18 минут. За это время Карацев выполнил 2 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и выиграл 3 гейма на приеме. Его соперник сделал 7 эйсов, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также не реализовал 1 брейк-поинт.

Карацев выиграл второй титул в карьере. С новой недели россиянин впервые войдет в топ-20 рейтинга, разместившись на 18-м месте.

Параллельно проходивший турнир такой же категории в Антверпене выиграл Янник Синнер.

