Карреньо-Буста впервые в карьере победил на турнире АТР-500

Фото: АТР

13-я ракетка мира Пабло Карреньо-Буста стал чемпионом грунтового турнира АТР-500 в Гамбурге, обыграв в финале 44-го номера мирового рейтинга Филипа Краиновича – 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час и 23 минуты. За это время Буста выполнил 3 подачи навылет, ни разу не ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 3 брейк-поинта. Его сербский оппонент сделал 1 эйс, не допустил ни одной двойной ошибки, а также не выиграл ни одного гейма на приеме.

Для 30-летнего испанца это шестой титул в карьере и первый серии АТР-500. С новой недели он вплотную приблизится к топ-10, заняв 11-е место в одиночном рейтинге.

Краинович, который по ходу этого турнира обыграл первого сеянного Стефаноса Циципаса, в четвертый раз в карьере сыграл в финале, однако во всех решающих матчах потерпел поражение.





Title No. 6 in the career of @pablocarreno91 & his second of the season! #HamburgOpen pic.twitter.com/YOsoqCydyS