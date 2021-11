Халеп не попала на Итоговый, но зато вышла в полуфинал турнира в Линце

Фото: Getty Images

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп вышла в полуфинал турнира серии WTA 250 в Линце, обыграв итальянку Жасмин Паолини – 4:6, 7:5, 6:0.

Матч продолжался 2 часа и 14 минут. За это время Халеп выполнила 3 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и выиграла 7 геймов на приеме. Ее соперница, которая ранее в первом круге выбила украинку Даяну Ястремскую, сделала 3 эйса, столько же раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 4 брейк-поинта.

@Simona_Halep #WTALinz semifinals



The No.2 seed comes back from a set down to produce an emphatic win over Paolini pic.twitter.com/oKefYmXcma