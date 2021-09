Халеп переиграла Рыбакину и может встретиться со Свитолиной в четвертом круге US Open

Фото: Getty Images

Бывшая первая ракетка мира, а ныне 13-й номер рейтинга Симона Халеп пробилась в четвертый круг US Open, обыграв представительницу Казахстана Елену Рыбакину (WTA 20) – 7:6(11), 4:6, 6:3.

Теннисистки выдали не матч, а настоящее сражение, в котором инициатива постоянно переходила от игрока к игроку. Первую партию Халеп выиграла только на тай-брейке с космическим счетом 13:11. Во втором сете Рыбакина быстро завладела преимуществом, поведя с двумя брейками (0:3), однако румынка очень быстро сначала отыгралась, а затем и сама вышла вперед в сете (4:3). И все же Рыбакина сравняла счет по партиям (4:6).

В решающем сете на первое место вышли физические кондиции, которые лучше оказались у Халеп. И это несмотря на то, что до американской серии турниров румынка из-за травмы не играла в Туре с середины мая! Рыбакина сразу же сделала брейк (0:1), на который Халеп ответила четырмя кряду выигранными геймами и уже сама комфортно повела по счету (4:1). Такое преимущества Симона не упустила и прошла в четвертый круг.

Всего теннисистки провели на корте 2 часа и 22 минуты. За это время Халеп выполнила 1 подачу навылет, допустила 5 двойных ошибок и выиграла 7 геймов на приеме. Ее 22-летняя соперница сделала 14 эйсов, 5 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 7 брейк-поинтов.

В четвертом круге Халеп может сыграть против украинки Элины Свитолиной, однако для этого пятой ракетке мира необходимо в своем матче пройти Дарью Касаткину.

Напомним, лучший результат Халеп на Открытом чемпионате США – полуфинал в 2015 году.

