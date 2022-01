Киргиос и Коккинакис выиграли парный Australian Open, попутно установив историческое достижение

Фото: пресс-служба Australian Open

Австралийские теннисисты Ник Киргиос и Танаси Коккинакис стали чемпиона парного Australian Open, обыграв в финале соотечественников Мэттью Эбдена и Макса Перселла – 7:5, 6:4.

Матч продолжался 1 час и 36 минут. За это время Киргиос и Коккинакис выполнили 6 подач навылет, допустили 1 двойную ошибку и выиграли 2 гейма на приеме. Их соперники сделали 3 эйса, 1 раз ошиблись при вводе мяча в игру, а также не имели ни одного брейк-поинта.

The fairytale is complete



@TKokkinakis and @NickKyrgios defeat Matt Ebden and Max Purcell 7-5 6-4 to become the #AO2022 men's doubles champions.#AusOpen pic.twitter.com/eLAmS0l3Fq