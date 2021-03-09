Надежда Киченок вышла во второй круг парного турнира в Дубае
Киз сенсационно уступила теннисистке, получившей уайлд-кард на турнире в ОАЭ
Потапова пробилась в третий круг турнира серии WTA1000
Мэдисон Киз / Фото: cincinnati.com
19-я ракетка мирового рейтинга Мэдиссон Киз сенсационно уступила Анастасии Потаповой во втором круге турнира серии WTA-1000 в Дубае, ОАЭ со счетом 4:6, 3:6.
Россиянка, получившая уайлд-кард, обыграла американку за 1 час и 25 минут. Потапова допустила 7 двойных ошибок, реализовала 7 брейк-поинтов из 10 и единожды подала навылет. Киз трижды ошиблась на подаче, сделала 3 эйса и добыла 5 геймов на подаче.
В следующем матче Потаповой предстоит встреча с победительницей поединка между Вероника Кудерметова (Россия) – Белинда Бенчич (Швейцария).
Напомним, что Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко выбила Белинду Бенчич и Луцию Градецую из парного турнира.
Комментарии 0