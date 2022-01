Коллинз снесла с корта Швентек и вышла в финал Australian Open

Фото: WTA

30-я ракетка мира Даниэль Коллинз вышла в финал Australian Open, обыграв девятого номера мирового рейтинга Игу Швентек – 6:4, 6:1.

Несмотря на счет 6:4 в первой партии, реальной борьбы не было. Коллинз с самого старта захватила преимущество, поведя 4:0. Затем американка ненадолго потеряла концентрацию, но все равно взяла сет.

Во второй партии даже намека на борьбу не было. Коллинз снова сделала два быстрых брейка и уверенно оформила победу в сете и, соответственно, в матче.

The fairytale run continues for Danielle Collins



The American delivers an emphatic 6-4 6-1 victory to upset 7th seed Iga Swiatek and advance to her maiden Grand Slam final.



@wwos @espn @eurosport @wowowtennis#AusOpen #AO2022 pic.twitter.com/NTeCwykXlE