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Коллинз снесла с корта Швентек и вышла в финал Australian Open

Американка впервые в карьере сыграет в решающем матче Большого шлема
Теннис Grand Slam
13:43
Коллинз снесла с корта Швентек и вышла в финал Australian Open
Фото: WTA

30-я ракетка мира Даниэль Коллинз вышла в финал Australian Open, обыграв девятого номера мирового рейтинга Игу Швентек – 6:4, 6:1.

Несмотря на счет 6:4 в первой партии, реальной борьбы не было. Коллинз с самого старта захватила преимущество, поведя 4:0. Затем американка ненадолго потеряла концентрацию, но все равно взяла сет.

Во второй партии даже намека на борьбу не было. Коллинз снова сделала два быстрых брейка и уверенно оформила победу в сете и, соответственно, в матче.

Теннисистки провели на корте 1 час и 19 минут. За это время Коллинз выполнила 7 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки и выиграла 6 геймов на приеме. Ее соперница сделала 1 эйс, 4 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 2 брейк-поинта.

Коллинз впервые в карьере сыграет в финале турнира серии Большого шлема. До этого ее лучшим достижением был полуфинал, который случился здесь же в Австралии в 2019 году.

Соперницей американки по решающем матчу станет первая ракетка мира Эшли Барти.

Сергей Остапенко
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Теги

Даниэль Коллинз Ига Швентек

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