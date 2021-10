Контавейт совершила невероятный камбэк и стала чемпионкой турнира в Москве

Фото: Getty Images

20-я ракетка мира Аннет Контавейт стала чемпионкой турнира серии WTA 500 в Москве, обыграв в финале местную теннисистку Екатерину Александрову – 4:6, 6:4, 7:5.

Эстонке удалось совершить невероятный камбэк, ведь она выиграла матч со счета 4:6, 0:4.

A thrilling final comes to an end with title no. 3 for Anett Kontaveit! #VTBKremlinCup pic.twitter.com/OS13Fxzm6I