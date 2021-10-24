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Контавейт совершила невероятный камбэк и стала чемпионкой турнира в Москве

В финале эстонская теннисистка обыграла Екатерину Александрову
Теннис WTA
14:45
Контавейт совершила невероятный камбэк и стала чемпионкой турнира в Москве
Фото: Getty Images

20-я ракетка мира Аннет Контавейт стала чемпионкой турнира серии WTA 500 в Москве, обыграв в финале местную теннисистку Екатерину Александрову – 4:6, 6:4, 7:5.

Эстонке удалось совершить невероятный камбэк, ведь она выиграла матч со счета 4:6, 0:4.

Всего теннисистки провели на корте 2 часа и 25 минут. За это время Контавейт выполнила 5 подач навылет, допустила 6 двойных ошибок и выиграла 5 геймов на приеме. Ее соперница сделала 5 эйсов, 6 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 4 брейк-поинта.

Контавейт выиграла четвертый титул WTA и второй в этом сезоне. С новой недели она займет 14-е место в одиночном рейтинге.

Напомним, в парном финале Кубка Кремля выступала украинка Надежда Киченок.

Сергей Остапенко
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Анетт Контавейт

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