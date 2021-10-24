Контавейт совершила невероятный камбэк и стала чемпионкой турнира в Москве

В финале эстонская теннисистка обыграла Екатерину Александрову

Фото: Getty Images

20-я ракетка мира Аннет Контавейт стала чемпионкой турнира серии WTA 500 в Москве, обыграв в финале местную теннисистку Екатерину Александрову – 4:6, 6:4, 7:5.

Эстонке удалось совершить невероятный камбэк, ведь она выиграла матч со счета 4:6, 0:4.

A thrilling final comes to an end with title no. 3 for Anett Kontaveit! #VTBKremlinCup pic.twitter.com/OS13Fxzm6I — wta (@WTA) October 24, 2021

Всего теннисистки провели на корте 2 часа и 25 минут. За это время Контавейт выполнила 5 подач навылет, допустила 6 двойных ошибок и выиграла 5 геймов на приеме. Ее соперница сделала 5 эйсов, 6 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 4 брейк-поинта.

Контавейт выиграла четвертый титул WTA и второй в этом сезоне. С новой недели она займет 14-е место в одиночном рейтинге.

Напомним, в парном финале Кубка Кремля выступала украинка Надежда Киченок.