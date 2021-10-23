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Надежда Киченок: «У нас с Олару получился отличный сезон»

Украинско-румынский дуэт проиграл в финале парного турнира в Москве
Теннис WTA
19:57
Надежда Киченок: «У нас с Олару получился отличный сезон»
Надежда Киченок / фото - Getty Images

Украинская теннисистка Надежда Киченок и румынка Ралука Олару проиграли в финале парного турнира серии WTA 500 в Москве дуэту Елена Остапенко – Катерина Синякова.

В послематчевом интервью пресс-службе турнира Киченок подвела итоги матча, пообещав вернуться на соревнования в следующем сезоне.

«Спасибо зрителям, что пришли поддержать нас. На трибунах была очень приятная атмосфера. Я надеюсь, что все получили удовольствие от такого боевого матча. Благодарю организаторов, мы очень рады приезжать на «Кубок Кремля». Это турнир с большой историей и для меня было честью сыграть сегодня в финале. 

Спасибо моей напарнице, Ралуке, у нас получился отличный сезон. Конечно, поздравляю девочек с победой, они здорово провели этот турнир, и желаю удачи в дальнейшем. Надеюсь, что мы сможем вернуться на этот турнир и в следующем году и тогда уже не будет ограничений, масочного режима и мы все будем улыбаться».

Напомним, на параллельно проходящем турнире на Тенерифе Людмила Киченок и Марта Костюк также проиграли в финале.

Источник: БТУ Михаил Рыбак
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