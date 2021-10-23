Надежда Киченок: «У нас с Олару получился отличный сезон»

Надежда Киченок / фото - Getty Images

Украинская теннисистка Надежда Киченок и румынка Ралука Олару проиграли в финале парного турнира серии WTA 500 в Москве дуэту Елена Остапенко – Катерина Синякова.

В послематчевом интервью пресс-службе турнира Киченок подвела итоги матча, пообещав вернуться на соревнования в следующем сезоне.

Спасибо моей напарнице, Ралуке, у нас получился отличный сезон. Конечно, поздравляю девочек с победой, они здорово провели этот турнир, и желаю удачи в дальнейшем. Надеюсь, что мы сможем вернуться на этот турнир и в следующем году и тогда уже не будет ограничений, масочного режима и мы все будем улыбаться».