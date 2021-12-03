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Коронавирус подкосил. Организаторы Australian Open взяли огромный кредит на проведение турнира

В прошлом году мэйджор понес убытки в 70 миллионов долларов
Теннис Grand Slam
20:55
Коронавирус подкосил. Организаторы Australian Open взяли огромный кредит на проведение турнира
Australian Open / фото - Getty Images

Федерация тенниса Австралии опубликовала финансовый отчет за 2020 и 2021 годы.

Портал Tennis Head подсчитал, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса Australian Open потерял около 70 миллионов долларов. Руководство мэйджора пока не полностью оправилось после таких убытков, и вынуждено было взять кредит в размере 28 миллионов долларов на проведение турнира в 2022 году.

Напомним, Джокович ответил на вопрос о своем участии на Australian Open.

 

Михаил Рыбак
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