Коротко и ясно. Маррей одним нецензурным словом прокомментировал поражение Звереву

Бывшая первая ракетка мира проиграл в двух сетах, хотя оба раза вел с брейком

Фото: Getty Images

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей, который сейчас пытается вернуться на прежний уровень, уступил Александру Звереву в третьем круге турнира серии Masters в Индиан-Уэллсе.

Британский теннисист проиграл в двух сетах, хотя в оба раза вел с брейком.

Видеообзор матча:

После игры Маррей в Twitter отреагировал на неудачу одной емкой фразой: «Fuck» (в самом безобидном смысле «Черт»). Это слово можно интерпретировать по-разному, в том числе как нецензурное. К примеру, в ходе матчей судьи иногда дают теннисистам предупреждения за использования подобной лексики.

Напомним, Маррей трехкратный победитель турниров серии Большого шлема, а также двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде. В начале 2019 года британец из-за проблем с бедром был близок к завершению карьеры, однако сумел вернуться в Тур и теперь грезит надеждами снова выйти на прежний уровень.