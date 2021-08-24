Костюк без проблем разобралась с обидчицей Калининой и вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго

Марта обыграла эстонку Канепи в двух сетах

Марта Костюк / фото - Jimmy48

Третья ракетка Украины Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго, США. За 1 час и 33 минуты теннисистка обыграла соперницу из Эстонии Каю Канепи, которая в рейтинге WTA занимает 70-ю строчку. Матч завершился со счетом 6:2, 6:3.

19-летняя Марта 4 раза подала навылет, реализовав 4 шанса на брейк из 9, допустив 6 двойных ошибок. Канепи, которая старше украинки почти в 2 раза (эстонке – 36 лет) при 8 двойных ошибках, дважды оформила эйс и реализовала 1 брейк-поинт из 9.

Отметим, что в первом круге состязаний в Чикаго Кая остановила другую украинку – Ангелину Калинину.

За место в полуфинале турнира Костюк сыграет против россиянки Варвары Грачевой. Последний раз украинка обыграла эту соперницу на Roland Garros. Общий счет встреч – 2:1 в пользу Марты.

В квалификации US Open выступят 6 украинцев.