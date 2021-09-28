Козлова обыграла Костюк в первом круге Чикаго
Костюк и Киченок в сумасшедшем матче вышли во второй раунд парного турнира в Чикаго
Украинский дуэт во втором сете на тай-брейке взял 7 очков подряд
Марта Костюк / Фото - TwitterУкраинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок в невероятном матче 6:7(5), 6:4, 11:9 обыграли американо-белорусский дуэт в лице Куин Глисон и Ольги Говорцовой в первом раунде турнира WTA в Чикаго (США).
Матч продлился почти 2 часа. Киченок и Костюк проигрывали с сетом и брейком, но сумели перевести игру на решающий тай-брейк. Со счета 4:9 украинки взяли 7 очков подряд и вышли во второй раунд соревнований.
Далее украинская пара сыграет против третьих сеяных, дуэта Алекса Гуарачи (Чили)/Дезире Кравчик (США).
Ранее Даяна Ястремская со счетом 1:6, 3:6 проиграла бельгийке Элизе Мертенс во втором раунде турнира WTA в Чикаго (США).
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