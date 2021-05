Костюк обыграла экс-чемпионку Roland Garros Мугурусу на старте турнира

Марта Костюк / фото - БТУ

Третья ракетка Украины Марта Костюк обыграла 13-й номер рейтинга WTA Гарбинье Мугурусу в своем первом матче на Roland Garros со счетом 6:1, 6:4.

Матч продлился 1 час и 23 минуты. Украинка 5 раза подала навылет, допустив 6 двойных ошибок и реализовав 4 шанса на брейк из 11. Испанка оформила 1 эйс и ошиблась на своей подаче 4 раза.

Marta’s Moment



18-year-old @marta_kostyuk is round-two bound after a 6-1, 6-4 victory over former #RolandGarros champ Muguruza. pic.twitter.com/Y3RBeUAYPi