Костюк поступилася Плішковій в першому колі турніру в Страсбурзі

Українка поступилася у двох сетах

Марта Костюк / Фото: j48tennis

У першому колі турніру у французькому Страсбурзі українка Марта Костюк (WTA 59) поступилася чешці Кароліні Плішковій (WTA 8) з рахунком 4:6, 2:6.

Матч тривав 77 хвилин, упродовж яких тенісистки подали по два ейси. При цьому, Костюк зробила п’ять подвійних помилок, тоді як у суперниці було всього три.

Також Костюк реалізувала 1 з 4 брейк-пойнтів проти 4 з 9 у Плішкової.

Нагадаємо, раніше Костюк поступилася в першому колі престижного турніру в Італії.