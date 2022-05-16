Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЗбірна України з низкою рекордів виграла Дефлімпіаду-2021
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
18:00
live
Информационный марафон
18:20
Волейбол. Суперкубок Украины-Эпицентр. Мужчины. Полуфинал. Барком-Кажаны - Эпицентр-Подоляны

Костюк поступилася Плішковій в першому колі турніру в Страсбурзі

Українка поступилася у двох сетах
Теннис WTA
18:58
Костюк поступилася Плішковій в першому колі турніру в Страсбурзі
Марта Костюк / Фото: j48tennis

У першому колі турніру у французькому Страсбурзі українка Марта Костюк (WTA 59) поступилася чешці Кароліні Плішковій (WTA 8) з рахунком 4:6, 2:6.

Матч тривав 77 хвилин, упродовж яких тенісистки подали по два ейси. При цьому, Костюк зробила п’ять подвійних помилок, тоді як у суперниці було всього три.

Також Костюк реалізувала 1 з 4 брейк-пойнтів проти 4 з 9 у Плішкової.

Нагадаємо, раніше Костюк поступилася в першому колі престижного турніру в Італії.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Марта Костюк Страсбург (WTA)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Костюк порадовала фанатов красивым снимком
Костюк порадовала фанатов красивым снимком
Теннис WTA
11:11
Костюк поступилася в першому колі престижного турніру в Італії
Костюк поступилася в першому колі престижного турніру в Італії
Теннис WTA
10 мая 13:51
Суперниця Костюк знялася з матчу проти українки на турнірі WTA1000 в Римі
Суперниця Костюк знялася з матчу проти українки на турнірі WTA1000 в Римі
Теннис WTA
09 мая 16:58
Світоліна піднялася на дві сходинки у рейтингу WTA, у Ястремської найбільший прогрес
Світоліна піднялася на дві сходинки у рейтингу WTA, у Ястремської найбільший прогрес
Теннис WTA
09 мая 10:45
Костюк пробилася в основну сітку турніру WTA 1000 у Римі
Костюк пробилася в основну сітку турніру WTA 1000 у Римі
Теннис WTA
08 мая 15:38
Костюк на відмові суперниці вийшла у фінал кваліфікації тисячнику в Римі
Костюк на відмові суперниці вийшла у фінал кваліфікації тисячнику в Римі
Теннис WTA
07 мая 16:23

Новости: Теннис

Костюк поступилася Плішковій в першому колі турніру в Страсбурзі
Костюк поступилася Плішковій в першому колі турніру в Страсбурзі
WTA
18:58
Цуренко стартувала з перемоги в кваліфікації Roland Garros
Цуренко стартувала з перемоги в кваліфікації Roland Garros
Grand Slam
18:43
Завацька: «Те, що ми приїхали в США і грали за Україну – вже було круто»
Завацька: «Те, що ми приїхали в США і грали за Україну – вже було круто»
Кубок Билли Джин Кинг
17:58
Монфіс через пошкодження пропустить Roland Garros
Монфіс через пошкодження пропустить Roland Garros
ATP
17:32
Український тенісист: «Медведєв, будучи другою ракеткою, може сказати, що він проти війни і путін вбиває українців»
Український тенісист: «Медведєв, будучи другою ракеткою, може сказати, що він проти війни і путін вбиває українців»
Grand Slam
15:03
Світоліна вперше з 2014 вилетіла з топ-30, Жабер дебютує у топ-6
Світоліна вперше з 2014 вилетіла з топ-30, Жабер дебютує у топ-6
WTA
12:43
Костюк порадовала фанатов красивым снимком
Костюк порадовала фанатов красивым снимком
WTA
11:11
Ястремская в откровенном наряде отметила день рождения
Ястремская в откровенном наряде отметила день рождения
WTA
10:29
Циципас обійшов Надаля, Крутих став третьою ракеткою України
Циципас обійшов Надаля, Крутих став третьою ракеткою України
ATP
09:49
Все новости

Популярные новости

Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бокс Профессиональный бокс
09 мая 17:45
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
Каратэ
11 мая 09:58
7
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Бокс Профессиональный бокс
12 мая 20:17
8
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 мая 09:50
Впервые после Майка Тайсона. Усик стал первым супертяжем в 21 веке, который возглавил P4P от The Ring
Впервые после Майка Тайсона. Усик стал первым супертяжем в 21 веке, который возглавил P4P от The Ring
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 09:05
1
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Футбол В Украине
10 мая 11:21
1
Все новости