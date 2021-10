Костюк вынесла чемпионку US Open и вышла в полуфинал турнира в Клуж-Напоке

Фото6 БТУ

Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в полуфинал турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния, обыграв чемпионку US Open-2021 Эмму Радукану – 6:2, 6:1.

Матч продолжался ровно 1 час. За это время Костюк выполнила 4 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и выиграла 5 геймов на приеме. Ее соперница не сделала ни одного эйса, 7 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также не реализовала 1 брейк-поинт.

