Козлова зачехлила ракетку во втором круге турнира в Чикаго

Украинская теннисистка уступила в двух партиях

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Украинская теннисистка Катерина Козлова (WTA 140) завершила выступление на турнире серии WTA-500 в Чикаго, уступив 98-й ракетке мира Габриэле Русе – 5:7, 2:6.

Матч продолжался 1 час и 53 минуты. За это время Козлова выполнила 2 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и выиграла 3 гейма на приеме. Ее соперница сделала 3 эйса, 4 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 6 брейк-поинтов.

В основную сетку турнира в Чикаго Козлова прошла через квалификацию, а в первом круге в украинском дерби обыграла Марту Костюк, повесив «баранку» в третьей партии.

Первая сеянная на соревнованиях – Элина Свитолина, которая во втором раунде сыграет против талантливой американки Аманды Анисимовой.

Напомним, единственная ведущая украинская теннисистка, не поехавшая выступать в Чикаго – Леся Цуренко.