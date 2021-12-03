Крайинович: «Все сербские теннисисты, кроме Джоковича, – это совсем другая лига»

Филип Крайинович и Новак Джокович / фото - Getty Images

Сербский теннисист Филип Крайинович в интервью пресс-службе ATP рассказал о своем отношении к соотечественнику, первой ракетке мира Новаку Джоковичу.

Впрочем, за нами тоже следят. Всегда упоминаю то, что являюсь теннисистом, когда бронирую номер в гостинице. Думаю, что меня тоже узнают. В конце концов, страна у нас маленькая».