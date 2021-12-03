Джокович поделился мнением о предстоящем полуфинальном матче Кубка Дэвиса
Крайинович: «Все сербские теннисисты, кроме Джоковича, – это совсем другая лига»
Партнер Новака по сборной – об успехах lдругих игроков национальной команды
16:05
Филип Крайинович и Новак Джокович / фото - Getty Images
Сербский теннисист Филип Крайинович в интервью пресс-службе ATP рассказал о своем отношении к соотечественнику, первой ракетке мира Новаку Джоковичу.
«Успехи и популярность Новака помогли мне по ходу карьеры. У нас в стране любят теннис именно из-за него. Все остальные сербские игроки – это просто другая лига.
Впрочем, за нами тоже следят. Всегда упоминаю то, что являюсь теннисистом, когда бронирую номер в гостинице. Думаю, что меня тоже узнают. В конце концов, страна у нас маленькая».
Напомним, Джокович поделился мнением о предстоящем полуфинальном матче Кубка Дэвиса.
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