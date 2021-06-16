Крейчикова: «Была бы счастлива, если пары получали больше внимания»

Теннисистка 6 раз выигрывала парный Шлем и недавно победила на Roland Garros

Барбора Крейчикова / фото - Getty Images

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова была удивлена вниманием прессы к своей персоне после победы на Roland Garros. 15-я ракетка мира 6 раз выигрывала парный турнир Большого Шлема, но ни разу не давала таких длинных интервью. Мыслями на этот счет Барбора поделилась с пресс-службой WTA.

« Я провела три часа, просто разговаривая и это был приятный опыт. Мне это понравилось, однако, я очень устала, поскольку для меня это в новинку. Я к такому непривычна потому, что, как у парницы, у меня такого не было – и это очень печально. Я была бы счастлива изменить это, чтобы пары получали больше внимания. Не знаю, смогу ли, но это было бы здорово».

Ранее Крейчикова рассказала, кому посвятила победу во Франции.