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Крейчикова: «Была бы счастлива, если пары получали больше внимания»

Теннисистка 6 раз выигрывала парный Шлем и недавно победила на Roland Garros
Теннис Grand Slam
15:52
Крейчикова: «Была бы счастлива, если пары получали больше внимания»
Барбора Крейчикова / фото - Getty Images

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова была удивлена вниманием прессы к своей персоне после победы на Roland Garros. 15-я ракетка мира 6 раз выигрывала парный турнир Большого Шлема, но ни разу не давала таких длинных интервью. Мыслями на этот счет Барбора поделилась с пресс-службой WTA.

«Я провела три часа, просто разговаривая и это был приятный опыт. Мне это понравилось, однако, я очень устала, поскольку для меня это в новинку. Я к такому непривычна потому, что, как у парницы, у меня такого не было – и это очень печально. Я была бы счастлива изменить это, чтобы пары получали больше внимания. Не знаю, смогу ли, но это было бы здорово». 

Ранее Крейчикова рассказала, кому посвятила победу во Франции.

Антон Кривенко
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Барбора Крейчикова

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