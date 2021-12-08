Крутых уступил в первом круге «челленджера» в Турции

Украинский теннисист не зацепил ни одного сета

Фото: ФТУ

Украинский теннисист Алексей Крутых не сумел выйти во второй круг турнира серии ATP Challenger Tour в Анталье, Турция, проиграв 350-й ракетке мира Нику Хардту – 5:7, 3:6.

Матч продолжался 2 часа и 1 минуту. За это время Крутых не выполнил ни одной подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и выиграл 1 гейм на приеме. Его соперник сделал 3 эйса, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 3 брейк-поинта.

Ранее в Анталье первую победу в основе «челленджеров» одержал Олег Приходько. Также во второй круг турнира пробился Владислав Орлов, победивший в украинском дерби.