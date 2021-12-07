Орлов оступился в шаге от финала парного турнира в Турции
Орлов вышел победителем из украинского дерби на старте турнира в Турции
Матч переносился из-за непогоды
Владислав Орлов / Фото: ФТУ
В первом круге турнира серии Challenger в Турции Владислав Орлов (ATP, 451) обыграл Георгия Кравченко (ATP, 384) 6:4, 6:1.
За немногим более часа на корте Владислав реализовал все свои 5 брейк-поинтов. Георгий единожды ошибся при подаче, а также выиграл два гейма на подаче соперника. Это пятая встреча теннисистов на международных турнирах – 3:2 в пользу Орлова. Отметим, что игра неоднократно переносилась из-за непогоды.
В следующем раунде украинец сыграет с боснийцем Нерманом Фатичем.
Напомним, что на прошлой неделе Орлов в одиночном разряде не смог пробиться в основную сетку турнира в Анталье, а в паре дошел до полуфинала.
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