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Орлов вышел победителем из украинского дерби на старте турнира в Турции

Матч переносился из-за непогоды
Теннис ATP
12:43
Орлов вышел победителем из украинского дерби на старте турнира в Турции
Владислав Орлов / Фото: ФТУ

В первом круге турнира серии Challenger в Турции Владислав Орлов (ATP, 451) обыграл Георгия Кравченко (ATP, 384) 6:4, 6:1.

За немногим более часа на корте Владислав реализовал все свои 5 брейк-поинтов. Георгий единожды ошибся при подаче, а также выиграл два гейма на подаче соперника. Это пятая встреча теннисистов на международных турнирах – 3:2 в пользу Орлова. Отметим, что игра неоднократно переносилась из-за непогоды.

В следующем раунде украинец сыграет с боснийцем Нерманом Фатичем.

Напомним, что на прошлой неделе Орлов в одиночном разряде не смог пробиться в основную сетку турнира в Анталье, а в паре дошел до полуфинала.

Олег Шумейко-младший
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Владислав Орлов Георгий Кравченко

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