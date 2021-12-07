Орлов вышел победителем из украинского дерби на старте турнира в Турции

Матч переносился из-за непогоды

Владислав Орлов / Фото: ФТУ

В первом круге турнира серии Challenger в Турции Владислав Орлов (ATP, 451) обыграл Георгия Кравченко (ATP, 384) 6:4, 6:1.



За немногим более часа на корте Владислав реализовал все свои 5 брейк-поинтов. Георгий единожды ошибся при подаче, а также выиграл два гейма на подаче соперника. Это пятая встреча теннисистов на международных турнирах – 3:2 в пользу Орлова. Отметим, что игра неоднократно переносилась из-за непогоды.

В следующем раунде украинец сыграет с боснийцем Нерманом Фатичем.

Напомним, что на прошлой неделе Орлов в одиночном разряде не смог пробиться в основную сетку турнира в Анталье, а в паре дошел до полуфинала.