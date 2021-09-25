Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Кубок Дэвиса и ATP Cup могут объединить в один турнир. Ведутся переговоры

Саудовская Аравия проявила интерес к проведению этих соревнований
Теннис Кубок Дэвиса
08:33
Кубок Дэвиса и ATP Cup могут объединить в один турнир. Ведутся переговоры
ATP Cup / Фото - atpcup.com
Проходят переговоры по поводу объединения Кубка Дэвиса и ATP Cup в один командный турнир. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что Саудовская Аравия проявила интерес к проведению таких соревнований с 2022 года.

В ATP отказались давать комментарии относительно данной информации.

Напомним, в феврале этого года чемпионом ATP Cup стала команда России. Финал Кубка Дэвиса состоится с 25 ноября по 5 ноября.

В ноябре сборная Украины сыграет в матче за выход в квалификацию финала Кубка Дэвиса против команды Норвегии.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

ATP Cup

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Теннис

Кубок Дэвиса и ATP Cup могут объединить в один турнир. Ведутся переговоры
Кубок Дэвиса и ATP Cup могут объединить в один турнир. Ведутся переговоры
Кубок Дэвиса
08:33
Тим: «Во время восстановления произошла досадная ошибка, из-за которой я пропускаю остаток сезона»
Тим: «Во время восстановления произошла досадная ошибка, из-за которой я пропускаю остаток сезона»
ATP
08:15
Маррей боролся, но проиграл 13-й ракетке мира на турнире в Метце
Маррей боролся, но проиграл 13-й ракетке мира на турнире в Метце
ATP
24 сентября 18:52
Радукану рассталась с тренером, который привел ее к победе на US Open
Радукану рассталась с тренером, который привел ее к победе на US Open
WTA
24 сентября 17:22
Сачко не сумел навязать борьбу первому сеянному на «челленджере» в Бухаресте
Сачко не сумел навязать борьбу первому сеянному на «челленджере» в Бухаресте
ATP
24 сентября 16:24
Соболенко, Плишкова, Кенин и компания – снялись с турнира в Чикаго
Соболенко, Плишкова, Кенин и компания – снялись с турнира в Чикаго
WTA
24 сентября 12:44
Бывший теннисист топ-10: «Буду играть на «челленджерах» – больше ничего не остается»
Бывший теннисист топ-10: «Буду играть на «челленджерах» – больше ничего не остается»
ATP
24 сентября 12:40
Чемпионка Wimbledon-2011 Среботник попала в Книгу рекордов Гиннесса
Чемпионка Wimbledon-2011 Среботник попала в Книгу рекордов Гиннесса
WTA
24 сентября 09:59
Экс-первая ракетка мира Возняцки сыграет прощальный матч в Копенгагене
Экс-первая ракетка мира Возняцки сыграет прощальный матч в Копенгагене
WTA
24 сентября 08:41
Все новости

Популярные новости

Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
23 сентября 22:20
51
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
1
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 09:24
5
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Бокс Профессиональный бокс
20 сентября 10:21
Джошуа перед боем с Усиком: «Я люблю украинских людей»
Джошуа перед боем с Усиком: «Я люблю украинских людей»
Бокс Профессиональный бокс
23 сентября 18:02
2
Усик – о спаррингах перед боем с Джошуа: «Я провел 15 раундов по 4 минуты, и перерыв был 30 секунд»
Усик – о спаррингах перед боем с Джошуа: «Я провел 15 раундов по 4 минуты, и перерыв был 30 секунд»
Бокс Профессиональный бокс
24 сентября 09:35
1
Все новости