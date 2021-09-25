Беларусь оштрафована и лишена права проводить квалификацию Кубок Дэвиса
Кубок Дэвиса и ATP Cup могут объединить в один турнир. Ведутся переговоры
Саудовская Аравия проявила интерес к проведению этих соревнований
08:33
ATP Cup / Фото - atpcup.comПроходят переговоры по поводу объединения Кубка Дэвиса и ATP Cup в один командный турнир. Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что Саудовская Аравия проявила интерес к проведению таких соревнований с 2022 года.
В ATP отказались давать комментарии относительно данной информации.
Напомним, в феврале этого года чемпионом ATP Cup стала команда России. Финал Кубка Дэвиса состоится с 25 ноября по 5 ноября.
В ноябре сборная Украины сыграет в матче за выход в квалификацию финала Кубка Дэвиса против команды Норвегии.
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