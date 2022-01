Кырстя обыграла финалистку Roland Garros на пути в четвертый круг Australian Open

Фото: пресс-служба турнира

38-я ракетка мира Сорана Кырстя пробилась в четвертый круг Australian Open, обыграв финалистку Roland Garros-2021 Анастасию Павлюченкову – 6:3, 2:6, 6:2.

За 1 час и 43 минуты на корте Кырстя выполнила 2 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и выиграла 5 геймов на приеме. Ее соперница сделала 3 эйса, 4 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 4 брейк-поинта.

Румынка Кырстя во второй раз в карьере вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии. При этом ее лучший результат на Шлемах – четвертьфинал (Roland Garros-2009).

The smile says it all



@sorana_cirstea knocks out the 10th seed in Anastasia Pavlyuchenkova 6-3 2-6 6-2 to advance to the fourth round at the #AusOpen for the second time. #A02022 pic.twitter.com/tvHWznYDal