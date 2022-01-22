Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 11
Сейчас 0
Сегодня 6
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Теннис (11 событий из 40) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
05:15 Гаэль Монфис - Кристиан Гарин 3:0 Окончен
06:30 Рейлли Опелька - Denis Shapovalov 1:3 Окончен
08:30 Александер Зверев - Раду Албот 3:0 Окончен
12:10 Карен Хачанов - Рафаэль Надаль 1:3 Окончен
12:40 Адриан Маннарино - Аслан Карацев 3:1 Окончен
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Виктория Азаренко - Элина Свитолина 2:0 Окончен
03:30 Барбора Крейчикова - Елена Остапенко 2:1 Окончен
03:50 Марта Костюк - Паула Бадоса Гиберт 1:2 Окончен
04:00 Вероника Кудерметова - Мария Саккари 0:2 Окончен
10:00 Аманда Анисимова - Наоми Осака 2:1 Окончен
10:35 Эшлей Барти - Камила Гиорги 2:0 Окончен
нет важных матчей
Теннис (6 событий из 41) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
05:35 Роберто Баутиста-Агут - Тэйлор Гэрри Фритц 2:3 Окончен
11:55 Андрей Рублёв - Марин Чилич 1:3 Окончен
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Тамара Зиданшек - Ализе Корне 1:2 Окончен
04:00 Элисе Мертенс - Шай Чжан 2:0 Окончен
10:00 Ига Святек - Дарья Касаткина 2:0 Окончен
12:35 Сорана Кирстя - Анастасия Павлюченкова 2:1 Окончен
нет важных матчей

Кырстя обыграла финалистку Roland Garros на пути в четвертый круг Australian Open

38-я ракетка мира вышла на Игу Швентек
Теннис Grand Slam
15:27
Кырстя обыграла финалистку Roland Garros на пути в четвертый круг Australian Open
Фото: пресс-служба турнира

38-я ракетка мира Сорана Кырстя пробилась в четвертый круг Australian Open, обыграв финалистку Roland Garros-2021 Анастасию Павлюченкову – 6:3, 2:6, 6:2.

За 1 час и 43 минуты на корте Кырстя выполнила 2 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и выиграла 5 геймов на приеме. Ее соперница сделала 3 эйса, 4 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 4 брейк-поинта.

Румынка Кырстя во второй раз в карьере вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии. При этом ее лучший результат на Шлемах – четвертьфинал (Roland Garros-2009).

Следующей соперницей Кырсти станет Ига Швентек, которая выбила из турнира другую россиянку – Дарью Касатнику.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сорана Кырстя Анастасия Павлюченкова

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Теннис

Кырстя обыграла финалистку Roland Garros на пути в четвертый круг Australian Open
Кырстя обыграла финалистку Roland Garros на пути в четвертый круг Australian Open
Grand Slam
15:27
Чилич снес Рублева и вышел во вторую неделю Australian Open
Чилич снес Рублева и вышел во вторую неделю Australian Open
Grand Slam
15:13
Кресси – о предстоящем матче с Медведевым: «Со своим стилем игры я могу победить любого на Australian Open»
Кресси – о предстоящем матче с Медведевым: «Со своим стилем игры я могу победить любого на Australian Open»
Grand Slam
14:45
Синнер переиграл 120-ю ракетку мира и вышел в 1/8 финала Australian Open
Синнер переиграл 120-ю ракетку мира и вышел в 1/8 финала Australian Open
Grand Slam
13:06
Циципас – о предстоящем матче четвертого круга AO: «Попытаюсь показать все, на что способен»
Циципас – о предстоящем матче четвертого круга AO: «Попытаюсь показать все, на что способен»
Grand Slam
12:59
Швентек разгромила Касаткину в третьем раунде Australian Open
Швентек разгромила Касаткину в третьем раунде Australian Open
Grand Slam
12:23
Свитолина сыграет на турнире в Дубае, который состоится в середине февраля
Свитолина сыграет на турнире в Дубае, который состоится в середине февраля
WTA
12:00
Людмила Киченок одержала победу на старте Australian Open в миксте
Людмила Киченок одержала победу на старте Australian Open в миксте
Grand Slam
11:42
Медведев: «Сейчас двигаюсь быстро как никогда»
Медведев: «Сейчас двигаюсь быстро как никогда»
Grand Slam
10:51
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 13:33
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Бокс Профессиональный бокс
16 января 11:47
1
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
MMA
16 января 22:16
Дэвис – Редкачу: «Пошел на х**»
Дэвис – Редкачу: «Пошел на х**»
Бокс Профессиональный бокс
21 января 13:58
Экс-спаррингер Усика и Фьюри сравнил чемпионов «королевского» дивизиона
Экс-спаррингер Усика и Фьюри сравнил чемпионов «королевского» дивизиона
Бокс Профессиональный бокс
19 января 14:01
Все новости

Анонсы

Кубок мира, Антхольц. Женская эстафета. Видео трансляция
WEB
Кубок мира, Антхольц. Женская эстафета. Видео трансляция
16:00
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
WEB
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
17:00
Товарищеский матч. «Динамо» – «Расинг Унион». Видео трансляция
WEB
Товарищеский матч. «Динамо» – «Расинг Унион». Видео трансляция
18:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
19:15
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
19:30
Александр Захожий – Павел Соур. Онлайн трансляция
WEB
Александр Захожий – Павел Соур. Онлайн трансляция
21:30
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
21:45
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
22:00
Андрей Великовский – Рафаэль Бехеран. Онлайн трансляция
WEB
Андрей Великовский – Рафаэль Бехеран. Онлайн трансляция
22:00
Карен Чухаджян – Райан Мартин. Онлайн трансляция
WEB
Карен Чухаджян – Райан Мартин. Онлайн трансляция
22:30
Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
WEB
Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
23 января 05:00
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
WEB
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
23 января 06:00
Гари Расселл-младший – Марк Магсайо. Онлайн трансляция
WEB
Гари Расселл-младший – Марк Магсайо. Онлайн трансляция
23 января 06:00
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
23 января 09:50
Чемпионат Англии. «Челси» – «Тоттенхэм». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Челси» – «Тоттенхэм». Онлайн трансляция
23 января 18:30
Чемпионат Италии. «Милан» – «Ювентус». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Милан» – «Ювентус». Онлайн трансляция
23 января 21:45