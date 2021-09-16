Легендарный Макинрой рассказал, как помог сенсационной Радукану победить на US Open

Джон дал совет британке после Wimbledon

Фото: Deadline

Бывшая первая ракетка мира и семикратный победитель турниров серии Большого шлема Джон Макинрой рассказал, как он помог 18-летней Эмме Радукану выиграть US Open. Слова американца приводит CNN:

«После Wimbledon я говорил, что она не справилась с давлением, и советовал ей усвоить этот урок. Что я имел в виду? Это и имел. Я играл на Wimbledon в 18 лет. Давление было невероятным. Мне казалось, все поняли, что я поддержал Эмму, хотя вы знаете журналистов. Им нравится раздувать скандалы. Радукану идеально сыграла на US Open – она усвоила урок».

Говоря о журналистах, Макинрой намекнул на то, что они перевернули смысл его слова о давлении.

Напомним на Wimbledon Радукану дошла до четвертого круга, а уже через два месяца стала первым в истории квалифаэром, которому удалось победить на Открытом чемпионате США.