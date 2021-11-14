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Лидер посева Итогового с шестнадцатью «двойными» завоевала первую победу в Гвадалахаре

Соболенко в трех сетах обыграла Швентек
Теннис WTA
08:11
Лидер посева Итогового с шестнадцатью «двойными» завоевала первую победу в Гвадалахаре
Арина Соболенко / Фото: j48tennis.net

Первая сеяная Итогового турнира Арина Соболенко (WTA, 2) в трех сетах выиграла у Игы Швентек (WTA, 9) 2:6, 6:2, 7:5.

Матч продлился почти два с половиной часа. Белоруска сделала 8 эйсов, 16 (!) ошибок при подаче и реализовала 4 из 7-и брейк-поинтов. Полька дважды подала навылет, допустила 3 «двойных» и выиграла 3 гейма на подаче соперницы. Это была первая официальная игра теннисисток.

В другом матче группы Чичен-Ица в Гвадалахаре Паула Бадоса выиграла второй матч и досрочно вышла в следующую стадию соревнований.

Олег Шумейко-младший
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Арина Соболенко Ига Швентек

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